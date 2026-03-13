Vietjet Buka Rute Jakarta-Da Nang, Promo Harga Nol Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet Air memperluas jaringan internasionalnya di Asia Tenggara. Kali ini, maskapai membuka rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan Da Nang.

Rute langsung dijadwalkan mulai beroperasi pada 29 April 2026. Kehadirannya menjadi istimewa, karena Vietjet menjadi maskapai pertama yang melayani penerbangan langsung antara Jakarta dan Da Nang.

Dengan waktu tempuh hanya beberapa jam, konektivitas kedua kota diharapkan makin memudahkan mobilitas wisatawan maupun pelaku bisnis antara Indonesia dan Vietnam.

Penerbangan Jakarta–Da Nang akan dilayani lima kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu.

Pesawat dengan nomor penerbangan VJ950 akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.20 dan tiba di Da Nang pukul 22.05 waktu setempat.

Sementara itu, penerbangan kembali dengan nomor VJ951 lepas landas dari Da Nang pukul 13.25 dan tiba di Jakarta pukul 17.20.

Dengan pembukaan rute, Vietjet kini mengoperasikan lima jalur penerbangan yang menghubungkan Indonesia dan Vietnam.

Selain Jakarta–Da Nang, maskapai tersebut sebelumnya telah melayani rute dari Jakarta dan Bali menuju Ho Chi Minh City serta Hanoi.