Vietjet Dorong Kolaborasi demi Perkuat Ekosistem Pariwisata Halal di Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Penerbangan Vietjet memperkenalkan Vietnam Halal Connect pada ajang Vietnam Halal Tourism Conference 2026.

Layanan itu untuk memperkuat ekosistem pariwisata halal di Vietnam.

Inisatif itu diharapkan bisa mendorong kolaborasi antara penerbangan, bandara, pelaku bisnis pariwisata, lembaga sertifikasi Halal, dan mitra teknologi dalam mendukung perjalanan wisatawan Muslim ke Vietnam.

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Diketahui, Vietnam Halal Tourism Conference 2026 merupakan forum yang mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, dan para pemimpin industri untuk memperluas daya tarik Vietnam bagi wisatawan Muslim melalui peningkatan kerja sama lintas sektor.

Vietjet Commercial Director, Ha Nang Viet mengungkapkan usulan ini mencerminkan strategi Vietjet dalam memperluas konektivitas internasional sekaligus mendukung pengembangan pariwisata Vietnam.

“Kami melihat peluang besar untuk memperkuat daya tarik Vietnam di kalangan wisatawan Muslim melalui konektivitas yang lebih baik dan layanan yang merespons kebutuhan perjalanan mereka yang terus berkembang,” ujar Ha Nang Viet dalam siaran persnya, Jumat (10/7).

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Dia menambahkan maskapai saat ini mengoperasikan lebih dari 135 rute domestik dan internasional, menghubungkan Vietnam dengan destinasi-destinasi di seluruh Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, dan pasar-pasar lain dengan permintaan perjalanan Muslim yang terus tumbuh, termasuk dari Jakarta dan Bali.

Vietnam Halal Connect dirancang sebagai inisiatif yang menghubungkan para pemangku kepentingan di seluruh rute perjalanan, membantu meningkatkan koordinasi lintas sektor pariwisata dan pengalaman keseluruhan bagi wisatawan Muslim.