Vietjet Kembali Masuk Daftar Perusahaan Terbaik untuk Bekerja di Asia

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Maskapai asal Vietnam itu dinobatkan sebagai salah satu Best Companies to Work For in Asia 2026, dalam ajang HR Asia Awards 2026.

Pencapaian itu menjadi tahun keenam berturut-turut Vietjet meraih penghargaan tersebut.

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Tak hanya itu, Vietjet juga untuk pertama kalinya membawa pulang HR Asia Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) Award.

Pengakuan tersebut makin memperkuat posisi Vietjet sebagai salah satu perusahaan dengan budaya kerja terbaik di Asia.

Hasil tersebut sejalan dengan ekspansi bisnis maskapai yang terus berkembang, termasuk di Indonesia.

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HR Asia Awards sendiri merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan praktik pengelolaan SDM terbaik.

Saat ini Vietjet memiliki hampir 10.000 karyawan dan tenaga ahli yang berasal dari lebih dari 68 negara dan wilayah.