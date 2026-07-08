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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Vietjet Permudah Liburan Lewat Promo Tiket untuk Kelas Premium

Rabu, 08 Juli 2026 – 05:13 WIB
Vietjet Permudah Liburan Lewat Promo Tiket untuk Kelas Premium - JPNN.COM
Vietjet Air. Foto: Vietjet

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai asal Vietnam, Vietjet menghadirkan promo spesial tanggal kembar 7.7 dengan menawarkan tiket pesawat murah dari Rp 0 dan diskon 20 persen untuk sejumlah layanan kelas Deluxe, SkyBoss, dan Business pada rute internasional. 

Dalam siaran pers Vietjet, Selasa (7/7), promo tersebut berlangsung selama tiga hari mulai dari 7 hingga 9 Juli 2026.

Selain itu, promo tersebut juga berlaku untuk semua penerbangan rute Vietjet.

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Wisatawan asal Indonesia yang terbang dari Jakarta dan Bali dapat memanfaatkan promo itu untuk menjelajahi Vietnam dan destinasi lainnya.

Untuk tiket Eco, tarif promosi mulai dari Rp 0 yang bisa dipesan melalui situs resmi Vietjet atau aplikasi.

Sementara itu, bagi pelanggan kelas Deluxe, SkyBoss, dan Business mendapatkan potongan harga 20 persen dengan menggunakan kode promo SALE77.

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Periode promo tersebut berlaku untuk perjalanan antara 15 Agustus 2026 hingga 31 Maret 2027.

Vietjet mengatakan promo itu tidak termasuk hari libur nasional dan periode high season lainnya.

Vietjet menghadirkan promo spesial tanggal kembar 7.7 dengan menawarkan tiket pesawat murah.

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TAGS   VietJet  tiket pesawat  Promo tiket  Maskapai Penerbangan 
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