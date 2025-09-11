Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Vietjet Raih Penghargaan di Sustainability Awards 2025

Kamis, 11 September 2025 – 14:29 WIB
Vietjet Raih Penghargaan di Sustainability Awards 2025 - JPNN.COM
Maskapai Vietjet Air. Foto: Vietjet

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet menjadi satu dari tiga maskapai berbiaya rendah yang dinobatkan sebagai pemenang global dalam ajang Sustainability Awards 2025.

Penghargaan bergengsi yang baru diluncurkan pada tahun ini tersebut, diberikan kepada maskapai yang telah mengambil langkah nyata dalam mengurangi dampak lingkungan.

Bersama tujuh pemenang lainnya yang dipilih secara global, Vietjet dengan bangga menjadi penerima penghormatan tersebut.

Baca Juga:

Vietjet diakui sebagai maskapai dengan salah satu armada termuda dan paling modern di kawasan Asia-Pasifik yang sebagian besar terdiri dari pesawat Airbus A321neo.

Pesawat generasi terbaru itu menawarkan efisiensi bahan bakar yang tinggi sekaligus secara signifikan menurunkan emisi CO? serta tingkat kebisingan dibandingkan dengan model sebelumnya.

Di samping itu, Vietjet turut mencatat sejarah sebagai salah satu maskapai pertama di Vietnam yang mengadopsi Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF).

Baca Juga:

Sebagai maskapai pertama di Vietnam yang merilis laporan keberlanjutan ESG, Vietjet makin memperkuat komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Vietjet juga bermitra dengan Petrolimex Aviation untuk menghadirkan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF) bersertifikat ISCC EU, merupakan standar internasional yang sangat ketat.

Vietjet menjadi satu dari tiga maskapai berbiaya rendah yang dinobatkan sebagai pemenang global dalam ajang Sustainability Awards 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   VietJet  Maskapai Vietjet  Vietjet Sustainability Awards 2025  VietJet Air 
BERITA VIETJET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp