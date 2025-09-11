Vietjet Raih Penghargaan di Sustainability Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet menjadi satu dari tiga maskapai berbiaya rendah yang dinobatkan sebagai pemenang global dalam ajang Sustainability Awards 2025.

Penghargaan bergengsi yang baru diluncurkan pada tahun ini tersebut, diberikan kepada maskapai yang telah mengambil langkah nyata dalam mengurangi dampak lingkungan.

Bersama tujuh pemenang lainnya yang dipilih secara global, Vietjet dengan bangga menjadi penerima penghormatan tersebut.

Vietjet diakui sebagai maskapai dengan salah satu armada termuda dan paling modern di kawasan Asia-Pasifik yang sebagian besar terdiri dari pesawat Airbus A321neo.

Pesawat generasi terbaru itu menawarkan efisiensi bahan bakar yang tinggi sekaligus secara signifikan menurunkan emisi CO? serta tingkat kebisingan dibandingkan dengan model sebelumnya.

Di samping itu, Vietjet turut mencatat sejarah sebagai salah satu maskapai pertama di Vietnam yang mengadopsi Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF).

Sebagai maskapai pertama di Vietnam yang merilis laporan keberlanjutan ESG, Vietjet makin memperkuat komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Vietjet juga bermitra dengan Petrolimex Aviation untuk menghadirkan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF) bersertifikat ISCC EU, merupakan standar internasional yang sangat ketat.