Vietjet Tambah Kapasitas Penerbangan Domestik 30 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai generasi baru asal Vietnam, Vietjet meningkatkan kapasitas penerbangan domestik sebesar 30 persen pada sejumlah rute utama di Vietnam untuk mengantisipasi lonjakan permintaan perjalanan musim panas di Asia.

Hal itu juga untuk menarik wisatawan regional termasuk dari Indonesia.

Penambahan kapasitas ini mencakup rute-rute yang menghubungkan kota besar seperti Ho Chi Minh City dan Hanoi dengan berbagai destinasi wisata populer, antara lain Nha Trang, Da Nang, Phu Quoc, Hue, Quy Nhon, Quang Binh, serta pusat-pusat regional utama di seluruh Vietnam.

"Bagi wisatawan Indonesia, peningkatan kapasitas ini membuka lebih banyak pilihan konektivitas setelah tiba di Vietnam," ujar Manajemen Vietjet dalam pernyataan resminya dikutip Rabu (24/6)

Saat ini, Vietjet mengoperasikan penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju Ho Chi Minh City serta Hanoi.

Dengan penambahan tersebut, Vietjet kini mengoperasikan lebih dari 500 penerbangan setiap hari di seluruh jaringannya.

"Kami juga menyediakan lebih dari 8,8 juta kursi untuk memenuhi permintaan perjalanan selama periode puncak musim panas," kata Manajemen Vietjet.

Jadwal penerbangan yang diperluas hadir seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap perjalanan regional, festival budaya, konser musik, hingga ajang olahraga besar yang berlangsung di Asia dan sejumlah kawasan lain sepanjang musim panas.