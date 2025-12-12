Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Vietnam Menolong, tapi Inilah Syarat Timnas U-22 Indonesia ke Semifinal SEA Games 2025

Jumat, 12 Desember 2025 – 05:51 WIB
Timnas U-22 Indonesia masih punya kans ke semifinal SEA Games 2025. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Kemenangan yang diraih Vietnam atas Malaysia pada laga terakhir Grup B SEA Games 2025 secara tak langsung membuka jalan Timnas U-22 Indonesia untuk melangkah ke semifinal.

Namun, kesempatan itu hanya bisa dimanfaatkan jika Garuda Muda memenuhi skenario penting pada pertandingan pemungkas fase grup.

Vietnam 'Menolong' Indonesia

Vietnam tampil meyakinkan di Stadion Nasional Rajamangala, Bangkok, Kamis (11/12/2025), dengan menghajar Malaysia 2-0.

Gol cepat dari Nguyen Hieu Minh pada menit ke-11 dan Ph?m Minh Phuc (22') memastikan Vietnam menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dengan kemenangan.

Tambahan tiga poin i membuat The Golden Star Warriors mengakhiri fase grup dengan catatan sempurna setelah sebelumnya juga mengalahkan Laos 2-1. Vietnam melaju ke semifinal SEA Games 2025 sebagai juara Grup B.

Hasil tersebut bukan hanya memastikan langkah Vietnam ke babak semifinal, tetapi juga menghadirkan keuntungan tersendiri bagi Timnas U-22 Indonesia.

Pasukan Indra Sjafri terhindar dari skenario terburuk yang bisa membuat mereka tersingkir tanpa memainkan laga terakhir.

Seandainya pertandingan Vietnam melawan Malaysia berakhir imbang, Indonesia sudah dipastikan tersingkir dari persaingan menuju semifinal.

