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Vietnam Menunggu Timnas Voli Putra Indonesia di Semifinal SEA V Cup 2026

Jumat, 24 Juli 2026 – 18:18 WIB
Vietnam Menunggu Timnas Voli Putra Indonesia di Semifinal SEA V Cup 2026 - JPNN.COM
Pevoli Vietnam, Nguyen Ngoc Thuan saat melawan Myanmar dalam SEA V Cup 2026 di Candon City, Filipina. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Vietnam mengikuti langkah Thailand ke semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026 seusai menang melawan Myanmar.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jumat (24/7), skuad asuhan Federico Rampazzo itu menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-23, 25-22).

Hasil tersebut membuat Trinh Duy Phuc dan kolega menjadi runner up Pool B di bawah Thailand.

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Pada laga perdana, tim negeri Paman Ho menyerah dari Anurak Phanram dan kolega dengan skor tipis 2-3 (25-23, 25-15, 18-25, 21-25, 12-15).

Vietnam kemungkinan akan jumpa Indonesia pada semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026.

Laga tersebut sejatinya semifinal ulangan putaran pertama setelah di Candon, Filipina juga kedua tim saling berhadapan.

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Saat itu, Nguyen Ngoc Thuan cum suis menelan kekalahan dengan skor 0-3 (22-25, 20-25, 22-25) sehingga gagal tembus partai puncak ajang akbar voli Asia Tenggara.

Adapun untuk Myanmar kekalahan ini membuat mereka kembali akan melakoni laga perebutan tempat kelima melawan Filipina.

Tim voli Vietnam menunggu Indonesia di semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026 seusai menang melawan Myanmar, Jumat (24/7)

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TAGS   SEA V Cup 2026  final SEA V Cup 2026  Timnas Voli Putra Indonesia  Vietnam 
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