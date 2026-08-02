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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Vietnam Patut Waspada, John Herdman Tunjuk Sosok Teladan di Timnas Indonesia

Minggu, 02 Agustus 2026 – 12:47 WIB
Vietnam Patut Waspada, John Herdman Tunjuk Sosok Teladan di Timnas Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat tambahan suntikan kepercayaan diri menjelang menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Pelatih John Herdman secara terbuka menyoroti kontribusi Shayne Pattynama yang dinilai layak menjadi contoh bagi seluruh penggawa Garuda.

Duel melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026), diprediksi menjadi ujian paling berat bagi Indonesia sejauh ini

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Karena itu, Herdman berharap semangat juang yang ditunjukkan Shayne bisa menular kepada seluruh anggota skuad.

Shayne Pattynama Dinilai Layak Jadi Teladan

Menurut pelatih asal Inggris tersebut, Shayne menunjukkan sikap profesional yang patut dicontoh.

Meski sempat mengalami kelelahan dan kram pada laga sebelumnya, pemain Persija Jakarta itu tetap mampu memberikan dampak besar ketika kembali dipercaya bermain.

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"Shayne Pattynama adalah contoh yang sangat baik. Pada pertandingan sebelumnya dia bekerja sangat keras hingga mengalami kram."

"Kami memberinya waktu untuk memulihkan kondisi, lalu ketika dimainkan kembali dia mampu mencetak gol," kata Herdman.

Timnas Indonesia mendapat tambahan suntikan kepercayaan diri menjelang menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

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TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  Shayne Pattynama  Vietnam  Piala AFF 2026 
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