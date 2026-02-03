Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Vietnam Tersungkur, Sejarah Baru Timnas Futsal Indonesia, Ujian Berat Menanti

Selasa, 03 Februari 2026 – 21:27 WIB
Vietnam Tersungkur, Sejarah Baru Timnas Futsal Indonesia, Ujian Berat Menanti - JPNN.COM
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia mencatatkan sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Skuad Garuda menggenggam tiket empat besar setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 di Indonesia Arena, Selasa (3/2/2026).

Gol-gol kemenangan Timnas futsal Indonesia lahir melalui aksi Brian Ick, Ardiansyah Nur, dan Reza Gunawan.

Baca Juga:

Adapun gol balasan Vietnam diciptakan oleh Nguyen Da Hai.

Hasil ini membawa Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Skuad Garuda mencatatkan sejarah dengan pertama kali menembus empat besar turnamen antarnegara Asia itu.

Baca Juga:

Sebelum ini, prestasi terbaik Indonesia ialah melangkah ke perempat final pada 2022 lalu.

Ujian lebih berat kini menanti Samuel Eko dan kawan-kawan.

Timnas futsal Indonesia mencatatkan sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal  Timnas Futsal Indonesia  Piala Asia Futsal 2026  Vietnam  Jepang 
BERITA TIMNAS FUTSAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp