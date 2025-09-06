Vika Kolesnaya Dikabarkan Hamil, Begini Respons Billy Syahputra
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra memberi tanggapan soal kabar Vika Kolesnaya tengah hamil.
Saat menjadi bintang tamu FYP di Trans7, dia tidak menjawab secara gamblang terkait kabar tersebut.
"Doakan ya," kata Billy Syahputra saat berbincang dengan host Irfan Hakim dan Vega Darwanti.
Adik mendiang Olga Syahputra itu mengaku bingung terkait sumber kabar yang menyebutkan Vika Kolesnaya hamil.
Menurut Billy Syahputra, kabar tersebut awalnya disampaikan oleh Anwar BAB di media sosial.
Dalam acara itu, dia dan host sempat melakukan panggilan video untuk mengonfirmasi kepada Anwar BAB.
"Bang Billy sudah nikah Desember di Belarusia, sekarang (Vika Kolesnaya) hamil 4 bulan," ucap Anwar BAB.
Akan tetapi, Billy Syahputra terlihat malu-malu merespons omongan Anwar BAB tersebut.