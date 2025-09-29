Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra Jadi Ayah

jpnn.com, JAKARTA - Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan telah melahirkan anak pertama mereka.

Vika dikabarkan melahirkan anak pertamanya di Alia Hospital, Jakarta Timur.

Kabar tersebut lantas dikonfirmasi oleh Manager Marketing Alia Hospital Mareyke Soroinsong.

"Memang betul, istrinya Billy lahiran di Rumah Sakit Alia Hospital Jakarta Timur di sini," ujar Mareyke Soroinsong kepada awak media, Senin (29/9).

Akan tetapi, dia mengaku tak bisa menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut. Sebab informasi itu termasuk privasi pasien.

Dia pun menyampaikan agar informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada pihak Billy Syahputra.

Baca Juga: Prediksi Billy Syahputra Soal Jadwal Persalinan Vika Kolesnaya

"Rumah sakit, kan, punya privasi masing-masing untuk menjaga privasi dari klien kami. Bahkan, bukan cuman Billy saja, semua pasien kami perlakukan sama. Informasi medis, informasi, semua informasi yang ada di rumah sakit ini tuh tidak bisa kami sampaikan. Jadi, silakan konfirmasi ke Billy atau keluarga terkait," ucap Mareyke Soroinsong.

Dia memastikan bahwa kondisi istri Billy Syahputra dan sang bayi dalam keadaan sehat.