Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra Ungkap Panggilan Khusus untuk Bayinya

Selasa, 30 September 2025 – 11:11 WIB
Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra Ungkap Panggilan Khusus untuk Bayinya - JPNN.COM
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra ternyata sudah memiliki panggilan khusus untuk anaknya baru dilahirkan oleh Vika Kolesnaya.

Dia memanggil bayi laki-laki tersebut dengan sebutan Gladiator Junior.

"Bismillah ya Allah. Hamba mohon berikanlah kelancaran dan kemudahan proses kelahiran istri dan anak hamba. Insyaallah RS Alia Hospital Jakarta Timur akan menjadi saksi lahirnya sang gladiator junior," ungkap Billy Syahputra melalui akun miliknya di Instagram, Senin (29/9).

Baca Juga:

Pria yang karib disapa Bang Billy itu belum mengungkap nama asli untuk bayinya tersebut.

Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan telah melahirkan anak pertama di Alia Hospital, Jakarta Timur.

Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Manager Marketing Alia Hospital Mareyke Soroinsong.

Baca Juga:

"Memang betul, istrinya Billy lahiran di Rumah Sakit Alia Hospital Jakarta Timur di sini," ungkap Mareyke Soroinsong, Senin (29/9).

Akan tetapi, pihak rumah sakit enggan bicara banyak mengenai anak Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya.

Presenter Billy Syahputra ternyata sudah memiliki panggilan khusus untuk anaknya baru dilahirkan oleh Vika Kolesnaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Billy Syahputra  Anak Billy Syahputra  Vika Kolesnaya  Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya 
BERITA BILLY SYAHPUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp