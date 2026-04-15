JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Viktor Axelsen Mendadak Pensiun, Ada Apa di Baliknya?

Rabu, 15 April 2026 – 15:11 WIB
Viktor Axelsen memutuskan pensiun. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Dunia bulu tangkis dikejutkan dengan keputusan besar dari Viktor Axelsen yang resmi gantung raket.

Kabar ini diumumkan langsung melalui akun media sosial pribadinya dan sontak menjadi sorotan publik.

Axelsen mengungkapkan bahwa keputusan pensiun bukan hal yang mudah untuk diambil.

Pemain berusia 32 tahun itu menyebut perjalanan panjangnya sebagai atlet kini harus berakhir karena kondisi fisik yang tidak lagi memungkinkan untuk bersaing di level tertinggi.

"Ini adalah hari yang sangat berat bagi saya," tulis Axelsen pada media sosialnya di instagram.

Pebulu tangkis asal Denmark itu menjelaskan bahwa masalah cedera punggung yang terus berulang menjadi faktor utama dirinya memutuskan gantung raket.

Kondisi tersebut sudah dialaminya dalam kurun waktu cukup panjang dan tak kunjung membaik.

Sejak mengalami cedera pada April 2025, Axelsen tercatat lebih sering absen dari berbagai turnamen penting.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Viktor Axelsen  Axelsen  Viktor Axelsen Pensiun  Viktor Axelsen Gantung Raket  Axelsen Pensiun 
