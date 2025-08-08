Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Viktor Axelsen Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025, Alwi Farhan Siap Curi Panggung?

Jumat, 08 Agustus 2025 – 05:19 WIB
Viktor Axelsen Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025, Alwi Farhan Siap Curi Panggung?
Viktor Axelsen dipastikan absen di Kejuaraan Dunia 2025. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen dipastikan mundur dari Kejuaraan Dunia 2025. Berkah bagi Alwi Farhan?

Axelsen menyebut kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih dari cedera dan memilih fokus menjalani rehabilitasi.

"Setelah berkonsultasi dengan tim medis, saya disarankan untuk mendedikasikan lebih banyak waktu untuk rehabilitasi."

"Oleh karena itu, saya tidak akan bisa siap bertanding tepat waktu untuk Kejuaraan Dunia mendatang," tulis Axelsen melalui media sosialnya di instagram.

Buka Celah Bagi Alwi Farhan

Absennya Axelsen membuka celah bagi pemain-pemain dari daftar cadangan, salah satunya Alwi Farhan untuk tampil di Kejuaraan Dunia 2025.

Pemain muda berusia 20 tahun itu sebelumnya berada di urutan kedelapan dalam daftar tunggu.

Namun,lima pemain di atas Alwi sudah dipastikan lolos ke Kejuaraan Dunia 2025. Sementara itu, dua lainnya, Lei Lan Xi (China) dan Chi Yu Jen (Taiwan), tidak bisa menggantikan Axelsen karena kuota empat wakil per negara telah terpenuhi.

Debut Alwi Farhan di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Level Senior

Ini akan menjadi debut Alwi di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis level senior.

Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen dipastikan mundur dari Kejuaraan Dunia 2025. Berkah bagi Alwi Farhan?

Viktor Axelsen  Alwi Farhan  Kejuaraan Dunia 2025  kejuaraan dunia bulu tangkis 
