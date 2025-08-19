Viktor Axelsen Sampaikan Kabar Mengejutkan soal Kehidupan Pribadi

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen menyampaikan kabar mengejutkan kepada publik.

Peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 itu mengumumkan bahwa dirinya telah berpisah dengan sang istri, Natalia Rohde. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun media sosialnya di Twitter, Senin (19/8/2025).

"Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Natalia dan saya telah memutuskan untuk berpisah secara baik-baik," tulis Axelsen.

Pesan Axelsen kepada Fan

Mantan pemain nomor satu dunia itu meminta para penggemar untuk menghormati privasi dirinya dan keluarga.

"Fokus utama kami ialah kedua putri kami dan menjadi orang tua terbaik bagi mereka selama masa sulit ini."

"Kami mohon agar semua orang menghormati privasi kami dan tidak memberikan komentar lebih lanjut," tambahnya.

Kejutkan Publik

Bersama Natalia, Axelsen telah memiliki dua buah hati, yakni Vega Rohde Axelsen, yang lahir pada 15 Oktober 2020, dan Aya Rohde Axelsen (7 Oktober 2022).

Kabar perpisahan ini mengejutkan publik mengingat Axelsen dikenal sebagai sosok keluarga yang kerap membagikan momen bersama istri dan anak-anaknya di media sosial.