Vin Diesel Bocorkan Keterlibatan Cristiano Ronaldo di Fast & Furious 11

Minggu, 14 Desember 2025 – 14:49 WIB
Aktor Vin Diesel (kiri) dan pesepak bola Cristiano Ronaldo (kanan). Foto:Instagram/vindiesel

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus produser Vin Diesel mengumumkan rencana kehadiran bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo dalam film waralaba aksi “Fast & Furious” seri ke-11.

Film tersebut berjudul “Fast X: Part 2” dan akan menjadi penutup dari franchise populer itu.

Mengutip laporan Variety dan Deadline, Sabtu (13/12) waktu setempat, Vin Diesel menyampaikan kabar tersebut melalui media sosialnya.

Dia mengungkapkan bahwa tim produksi tengah menyiapkan sebuah peran khusus untuk Cristiano Ronaldo di film ke-11 tersebut.

“Semua orang bertanya, apakah dia akan masuk dalam mitologi Fast. Aku harus bilang, dia sosok yang asli. Kami menuliskan sebuah peran untuknya,” kata Diesel dalam keterangan unggahannya.

Meski demikian, detail mengenai karakter yang akan diperankan Cristiano Ronaldo belum diungkap ke publik.

Hingga saat ini, pesepak bola asal Portugal tersebut juga belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlibatannya dalam “Fast & Furious 11”.

Film ini juga akan menghadirkan kembali sejumlah pemeran lama, di antaranya Dwayne Johnson sebagai Luke Hobbs, Jason Statham sebagai Deckard Shaw, Jason Momoa sebagai Dante Reyes, Jordana Brewster sebagai Mia Torretto, serta Michelle Rodriguez sebagai Letty Ortiz.

Vin Diesel umumkan Cristiano Ronaldo akan tampil di film penutup waralaba Fast & Furious ke-11

TAGS   vin diesel  Cristiano Ronaldo  film  Fast & Furious 11 
