JPNN.com - Ramadan

Vincent dan Desta Bagi Rahasia Menjaga Kesegaran Mulut Saat Berpuasa

Rabu, 18 Februari 2026 – 15:01 WIB
Vincent dan Desta Bagi Rahasia Menjaga Kesegaran Mulut Saat Berpuasa
Duo host ikonik Vincent dan Desta membagikan rahasia menjaga kesegaran mulut saat berpuasa. Foto dok. usmile

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki bulan suci Ramadan 2026, menjaga kepercayaan diri saat berinteraksi sosial menjadi tantangan tersendiri bagi umat muslim.

Berdasarkan survei terbaru dari Honestdocs.id terhadap 11.740 responden, bau mulut atau halitosis menempati urutan pertama keluhan kesehatan saat berpuasa dengan angka mencapai 25%, melampaui asam lambung (17,8%) dan dehidrasi (17%).

Menanggapi fenomena ini, duo host ikonik Vincent Rompies dan Desta membagikan rahasia menjaga kesegaran mulut agar tetap tampil prima di layar kaca.

Keduanya sepakat bahwa kunci utama bukan sekadar rajin menyikat gigi, melainkan ketepatan dalam memilih kandungan pasta gigi yang mampu bekerja secara sains.

Secara medis, bau mulut saat puasa dipicu oleh menurunnya produksi saliva (air liur) hingga 10%, yang mengakibatkan bakteri berkembang biak lebih cepat.

Vincent dan Desta mengungkapkan bahwa mereka beralih ke usmile Indonesia setelah menyimak diskusi pakar Prof. Liu dan dr. Tirta di podcast Raditya Dika.

"Menjaga kepercayaan diri saat puasa bukan hanya soal rajin menyikat gigi, tetapi juga ketepatan dalam memilih kandungan pasta gigi," kata Vincent, Rabu (18/2).

Duo ini pun merekomendasikan varian usmile Fresh White yang mengandung Apple Polyphenols dan Zinc Glycinate. Kandungan Apple Polyphenols mampu menghambat metabolisme bakteri, berfungsi sebagai pelindung saat mulut kering, sedangkan Zinc Glycinate mengikat senyawa sulfur penyebab aroma tidak sedap.

Duo host ikonik Vincent dan Desta membagikan rahasia menjaga kesegaran mulut saat berpuasa.

Vincent  Vincent Rompies  Desta  Puasa 
