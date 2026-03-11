Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Vincent & Desta Sambangi TPA Cipeucang, Ajak Warga 'Glowing' Luar Dalam Saat Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 – 17:47 WIB
Vincent & Desta Sambangi TPA Cipeucang, Ajak Warga 'Glowing' Luar Dalam Saat Lebaran - JPNN.COM
Ki-Ka: Deddy Mahendra Desta, Sarah (Perwakilan Dokter Gigi Setempat), Abdul Aziz (GM Human Initiative), Ravensca Ritiarna (Perwakilan usmile ID), Ajat (Ketua RW 04 Cipeucang), Madsuki, S.H. (Lurah Kademangan), dan Vincent Ryan Rompies. Foto dok. usmile ID

jpnn.com, TANGSEL - Suasana di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan, mendadak riuh dan penuh tawa pada Rabu (11/3).

Duo host ikonik tanah air, Vincent dan Desta, turun langsung menyapa warga pra-sejahtera untuk membawa misi penting yaitu memastikan mereka tidak hanya bahagia, tetapi juga memiliki senyum sehat saat merayakan Idulfitri 1447 H nanti.

Kehadiran duo "The Prediksi" ini bukan tanpa alasan. Bersama usmile Indonesia dan NGO Human Initiative, mereka menggelar aksi CSR bertajuk "Bersama usmile Jadi Lebih Baik".

Di tengah aroma menyengat khas tempat pembuangan sampah, Vincent dan Desta berhasil menghadirkan kehangatan lewat penampilannya yang membuat warga gembira.

Aksi ini juga menjadi tamparan halus bagi tren gaya hidup saat ini, di mana Riset YouGov Indonesia (2025) mencatat fenomena unik yaitu 43% masyarakat Indonesia rela menghabiskan dana THR demi produk kecantikan agar tampil glowing di hari raya. Sayangnya, estetika wajah sering kali tidak sebanding dengan kesehatan gigi.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mengungkap fakta miris bahwa 57% penduduk memiliki masalah gigi, tetapi hanya 11,2% yang mampu mengakses pengobatan medis.

Bagi warga di sekitar TPA Cipeucang, perawatan gigi profesional sering kali dianggap sebagai kemewahan yang tak terjangkau.

"Kesehatan oral bukan sekadar soal kecantikan, tetapi tentang kualitas hidup," kata usmile ID & MY Country Director, Michelle, Rabu (11/3).

Vincent dan Desta menyambangi TPA Cipeucang, mengajak warga 'glowing' luar dalam saat lebaran

