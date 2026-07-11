VinFast Meluncurkan 3 Motor Listrik di Jakarta, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Pabrikan kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast melebarkan sayap bisnisnya dengan memasuki pasar roda dua atau motor di Indonesia.

Keseriusan mereka bermain di roda dua melalui kehadiran tiga motor listrik sekaligus, yakni VinFast Evo, VinFast Feliz II, dan VinFast Viper.

Ketiga motor listrik itu diluncurkan dalam acara VinFast E-Motorcycle Experience Day yang digelar di Tribeca Jakarta, Sabtu (18/7).

Baca Juga: VinFast VF8 Terbaru Dinilai Kurang Bertenaga Dibanding Pendahulunya

Managing Director Vinfast E-Motorcycle Overseas Market, Vo Thi Cam Tu mengatakan ketiga model itu sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam kalangan konsumen dengan mengusung platform teknologi canggih serta ekosistem battery swapping inovatif

"Motor ini menggabungkan teknologi modern, performa kuat, keamanan, serta fitur dan kemampuan sistem penukaran baterai VinFast," kata Vo Thi Cam Tu.

VinFast Viper hadir dengan desain sporty yang ditujukan bagi pengendara muda mengutamakan teknologi.

Sementara itu, VinFast Feliz II dan VinFast Evo mengembangkan keunggulan model pendahulunya di Vietnam dengan berbagai penyempurnaan agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia.

Ketiga model tersebut menggunakan motor listrik BLDC in-wheel berdaya 5.200 watt untuk varian konfigurasi dua baterai dan 3.000 watt untuk konfigurasi satu baterai.