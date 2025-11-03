VinFast VF3 Made in Subang Mulai Start pada Maret 2026

jpnn.com, JAKARTA - Subang bersiap menjadi rumah baru bagi mobil listrik mungil asal Vietnam, VinFast VF3.

Ya, VinFast Indonesia memastikan pabrik barunya di kawasan Jawa Barat itu akan mulai berdenyut pada Maret 2026, setelah melewati masa percobaan pada Desember 2025.

Model pertama yang akan meluncur dari jalur perakitan yaitu VinFast VF3, si kecil lincah yang kini menjadi bintang penjualan merek tersebut di tanah air.

“Untuk pabrik nanti, perakitan sendiri itu kami mulai percobaan pada Desember. Produksi massal dimulai Maret dan kami mulai dari VF3 duluan,” ungkap CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Langkah itu menandai fase penting VinFast di Indonesia — bukan sekadar menjual, tetapi benar-benar membumi dengan produksi lokal.

Si Mungil Serba Bisa

VF3 bukan sekadar mobil kecil, ia dirancang untuk jadi sahabat urban.

Dengan panjang hanya 3.190 mm dan lebar 1.679 mm, ia bisa menelusuri jalan-jalan sempit perkotaan tanpa kesulitan.