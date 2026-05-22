VinFast VF8 Terbaru Dinilai Kurang Bertenaga Dibanding Pendahulunya

jpnn.com, VIETNAM - Produsen otomotif asal Vietnam, VinFast resmi meluncurkan VF8 terbaru di pasar domestik.

Namun, generasi kedua itu mendapatkan sorotan publik. Sebab, VinFast VF8 terbaru memiliki performa yang kurang optimal jika dibandingkan versi sebelumnya.

Menurut laporan CarsCoops, Jumat, model terbaru saat ini hanya memiliki satu motor listrik yang dipasang di bagian depan dengan daya 228 hp (170 kW/231 PS) dan mendapat suplai dari baterai 60,13 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak 500 km (311 mil).

Sementara kendaraan generasi sebelumnya, VinFast menawarkan tenaga sebesar 402 hp berpegerak AWD motor ganda dan memiliki paket baterai yang jauh lebih besar, yaitu 87,7 kWh.

Tidak hanya dari segi tenaga, ukuran dari kendaraan ini juga nyatanya mendapatkan sedikit perubahan menjadi lebih kecil.

VF 8 baru memiliki panjang 4.701 mm (185,1 inci) dari depan hingga belakang, 49 mm (1,9 inci) lebih pendek dari model sebelumnya.

Perubahan paling mencolok terletak di bagian bawah. Jarak sumbu roda itu dipangkas sebesar 110 mm (4,3 inci) menjadi 2.840 mm (111,8 inci) dari yang sebelumnya.

VF8 generasi kedua ini sudah dibekali dengan lampu LED berbentuk V mengapit gril tertutup berwarna hitam mengkilap dan ventilasi samping yang ramping, dengan perlakuan serupa di bagian belakang.