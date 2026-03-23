JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Vinicius Brace, Real Madrid Menang 3-2 Atas Atletico

Senin, 23 Maret 2026 – 10:00 WIB
Vinicius Brace, Real Madrid Menang 3-2 Atas Atletico - JPNN.COM
Logo kompetisi La Liga Spanyol. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang 3-2 atas Atletico Madrid dalam lanjutan pekan ke-29 Liga Spanyol 2025/26 di Santiago Bernabeu pada Senin (23/3) dini hari WIB.

Pemain Real Madrid Vinicius Junior mencetak brace (dua gol) untuk Real Madrid dalam pertandingan derbi ibu kota itu. Gol lainnya untuk Los Blancos dicetak oleh Federico Valverde.

Atletico sempat unggul lebih dahulu melalui gol Ademola Lookman dan menyamakan skor lewat gol Nahuel Molina.

Berkat kemenangan ini, Real Madrid berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 69 poin, tertinggal empat angka dari Barcelona.

Atletico Madrid harus puas turun ke peringkat empat dengan raihan 57 poin, demikian yang dilansir laman resmi LaLiga.

Pertandingan berjalan ketat sejak awal.

Madrid langsung mengancam pada menit ke-2 lewat sepakan jarak jauh Dani Carvajal, tetapi masih mampu diamankan kiper Atletico, Juan Musso.

Tim tamu membalas pada menit ke-8 melalui Marcos Llorente, yang masih bisa diamankan kiper Andriy Lunin.

Real Madrid menang 3-2 atas Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol. Vinicius cetak brace.

TAGS   Real Madrid  Liga Spanyol  Real Madrid vs Atletico Madrid  Vinicius Junior 
