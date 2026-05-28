Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Spanyol

Vinicius Tak Bisa Bayangkan Bermain di Klub Selain Real Madrid

Kamis, 28 Mei 2026 – 06:57 WIB
Vinicius Tak Bisa Bayangkan Bermain di Klub Selain Real Madrid - JPNN.COM
Vinicius Junior. Dok: Realmadrid.com

jpnn.com, MADRID - Vinicius Junior mengaku tidak bisa membayangkan dirinya bermain di klub lain selain Real Madrid, yang sekaligus menegaskan komitmennya terhadap Los Blancos.

"Saya tidak pernah membayangkan diri saya berada di luar Real Madrid. Saya sangat menikmati setiap momen yang saya habiskan di sini, karena ini adalah klub impian saya," tegas Vinicius dalam wawancara bersama Caze TV Oficial yang dikutip dari Fotmob pada Rabu (27/5).

Meski kontraknya bersama Madrid akan berakhir pada 2027 dan isu perpanjangan kontrak mulai mencuat, pemain asal Brasil itu menegaskan tidak terburu-buru membahas masa depannya.

Baca Juga:

Vinicius memilih tetap tenang dan menikmati perjalanannya bersama klub ibu kota Spanyol tersebut.

"Saya tidak terburu-buru untuk memperbarui kontrak, saya memiliki kontrak hingga 2027. Oleh karena itu, kami memiliki banyak hal untuk dibicarakan dan Real Madrid juga memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan kami," katanya.

Pemain berusia 25 tahun itu menyebut situasi antara dirinya dan klub berada dalam kondisi yang kondusif.

Baca Juga:

Menurutnya, belum ada urgensi untuk membahas kontrak baru karena hubungan dengan manajemen, termasuk Presiden Real Madrid Florentino Perez, berjalan dengan baik.

"Situasi klub tenang, saya tenang. Presiden mempercayai saya dan saya mempercayai beliau. Hanya dengan itu, kami hanya perlu menunggu dan menjalani setiap hari, setiap momen, dan menikmati klub terbaik di dunia," ujarnya.

Bintang asal Brasil, Vinicius Junior mengaku tak bisa membayangkan bermain di klub selain Real Madrid.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vinicius Junior  Real Madrid  Florentino Perez  La Liga 
BERITA VINICIUS JUNIOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp