Vinicius Tak Bisa Bayangkan Bermain di Klub Selain Real Madrid

jpnn.com, MADRID - Vinicius Junior mengaku tidak bisa membayangkan dirinya bermain di klub lain selain Real Madrid, yang sekaligus menegaskan komitmennya terhadap Los Blancos.

"Saya tidak pernah membayangkan diri saya berada di luar Real Madrid. Saya sangat menikmati setiap momen yang saya habiskan di sini, karena ini adalah klub impian saya," tegas Vinicius dalam wawancara bersama Caze TV Oficial yang dikutip dari Fotmob pada Rabu (27/5).

Meski kontraknya bersama Madrid akan berakhir pada 2027 dan isu perpanjangan kontrak mulai mencuat, pemain asal Brasil itu menegaskan tidak terburu-buru membahas masa depannya.

Vinicius memilih tetap tenang dan menikmati perjalanannya bersama klub ibu kota Spanyol tersebut.

"Saya tidak terburu-buru untuk memperbarui kontrak, saya memiliki kontrak hingga 2027. Oleh karena itu, kami memiliki banyak hal untuk dibicarakan dan Real Madrid juga memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan kami," katanya.

Pemain berusia 25 tahun itu menyebut situasi antara dirinya dan klub berada dalam kondisi yang kondusif.

Menurutnya, belum ada urgensi untuk membahas kontrak baru karena hubungan dengan manajemen, termasuk Presiden Real Madrid Florentino Perez, berjalan dengan baik.

"Situasi klub tenang, saya tenang. Presiden mempercayai saya dan saya mempercayai beliau. Hanya dengan itu, kami hanya perlu menunggu dan menjalani setiap hari, setiap momen, dan menikmati klub terbaik di dunia," ujarnya.