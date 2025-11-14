Vinicius Yakin Kualitas & Permainan Brasil Kian Berkembang Bersama Ancelotti

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Tim Nasional Brasil Vinicius Junior percaya bahwa kualitas dan permainan timnya akan terus berkembang bersama Pelatih Carlo Ancelotti, terutama dalam persiapan menuju Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Penyerang sayap klub Real Madrid itu menyebut bahwa di Brasil di bawah Ancelotti penting terus mempertajam penampilan agar tampil maksimal di Piala Dunia 2026.

"Saya percaya bahwa bersama Ancelotti, kualitas dan permainan kami akan terus berkembang," ujar Vinicius dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) di Jakarta, Kamis (13/11).

Vinicius pun meminta para rekannya untuk selalu fokus, karena turnamen tertinggi sepak bola internasional tersebut akan dimulai dalam hitungan bulan.

"Sekarang semua orang harus memasuki suasana Piala Dunia dan menanamkan pikiran bahwa kompetisi itu sudah dekat," kata pesepak bola berusia 25 tahun itu.

Vinicius tidak menampik pentingnya kekuatan mental untuk mendukung upaya Brasil memberikan yang terbaik di Piala Dunia 2026.

Terkait hal itu, dia yakin Ancelotti dapat membantu. Anceloti diyakini bisa membangkitkan kepercayaan diri pemain dan membuat para pasukan Timnas Brasil dapat bermain nyaman dengan karakteristik mereka.

"Dia melakukan hal yang sama seperti di klub sebelumnya. Tugas utamanya adalah memberikan kepercayaan diri kepada pemain dan membiarkan mereka semua merasa nyaman untuk bisa bermain dan memanfaatkan karakteristik mereka di posisi masing-masing," tutur pemain yang pernah meraih dua kali Liga Champions UEFA tersebut.