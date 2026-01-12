Vinilon Group Meraih Rekor MURI dengan Produksi Dua Pipa Terbesar di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Vinilon Group meraih dua rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sekaligus, sebagai Produsen Pipa High Density Polyethylene (HDPE) terbesar 1600 mm dan Pipa KRAH dengan Diameter Terbesar 2000 mm. Dua penghargaan ini tercatat sebagai pipa terbesar yang pernah diproduksi di Indonesia.

Penyerahan penghargaan ini dilakukan di Pabrik Vinilon Group, Cileungsi, Bogor, Kamis (22/01). Pencapaian ini menunjukkan kemampuan industri manufaktur dalam negeri dalam menghadirkan solusi perpipaan untuk kebutuhan infrastruktur mulai dari skala kecil hingga proyek strategis nasional.

“Penghargaan MURI ini menunjukkan bahwa kapasitas dan teknologi manufaktur dalam negeri sudah mampu memenuhi berbagai kebutuhan proyek infrastruktur berskala besar. Vinilon Group terus berfokus pada pengembangan produk yang andal dan relevan dengan berbagai kebutuhan lapangan, terutama solusi perpipaan dari hulu ke hilir,” ujar Teddy Sujanto, Manufacturing Director Vinilon Group.

Penetapan rekor ini didasarkan pada proses penilaian menyeluruh oleh tim MURI, termasuk pengecekan langsung terhadap data teknis dan spesifikasi produk untuk memastikan keunggulan, ukuran serta metode produksi yang diajukan.

“Dalam pencatatan kali ini, MURI menetapkan pipa HDPE berdiameter 1600 mm dan pipa KRAH berdiameter 2000 mm yang diproduksi Vinilon Group sebagai pipa dengan ukuran terbesar di Indonesia. Hasil ini ditetapkan setelah dilakukan verifikasi data serta pengecekan terhadap spesifikasi teknis produk terkait,” ujar Osmar Semesta Susilo, MIB, Wakil Direktur Utama MURI.

Pipa HDPE berdiameter 1600 mm dikembangkan untuk sistem perpipaan berkapasitas tinggi yang membutuhkan ketahanan terhadap tekanan hingga fleksibilitas pemasangan.

Sementara, pipa KRAH berdiameter 2000 mm, diproduksi dengan lisensi resmi dari Krah GmbH Jerman yang digunakan untuk proyek air limbah dan drainase maupun Multi Utility Tunnel (MUT) skala besar dengan desain dinding berstruktur yang mampu memberikan kekuatan struktural secara efisien, serta umur pakai yang panjang hingga 100 tahun.

Pipa berdiameter besar semakin dibutuhkan dalam berbagai proyek infrastruktur untuk mendukung efisiensi aliran air dan mempercepat proses pemasangan pada sistem perpipaan berskala nasional.