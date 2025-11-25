Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Vinilon Group & Solar Chapter Bangun Akses Air Bersih di NTT

Selasa, 25 November 2025 – 20:41 WIB
Vinilon Group menggandeng organisasi nirlaba Solar Chapter dan Pemerintah Desa Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur membangun sistem distribusi air bersih bagi warga. Foto dok. Vinilon Group

jpnn.com - JAKARTA - Vinilon Group menggandeng organisasi nirlaba Solar Chapter dan Pemerintah Desa Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), membangun sistem distribusi air bersih bagi warga. Akses air bersih ini penting karena menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat setempat dan sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Vinilon Group menghadirkan jaringan air bersih menggunakan pipa HDPE Vinilon sepanjang 8,2 kilometer yang tersambung dari sumber mata air di perbukitan menuju pemukiman warga. Sistem tersebut dilengkapi perangkat sanitary YUTA untuk menjamin kelancaran distribusi air bersih bagi seluruh warga desa.

"Ini upaya kami membantu pemerataan air bersih bagi masyarakat," kata General Manager Marketing Vinilon Group Christian Rudolf, Selasa (25/11).

Dia menjelaskan, Desa Fafinesu dihuni 192 kepala keluarga. Sebelum adanya bantuan ini, hanya sekitar 5% warga yang mampu membeli air bersih dengan mengalokasikan hingga 25% penghasilan bulanan. 

Sebagian besar lainnya harus menempuh perjalanan naik-turun bukit selama satu jam pulang-pergi sambil memikul jeriken untuk mendapatkan air dari mata air Gunung Fafinesu.

Kini, kondisi tersebut berubah signifikan. Warga tidak lagi harus berjalan jauh setiap pagi karena air bersih sudah mengalir langsung ke tengah permukiman.

 “Selama 46 tahun, kami percaya bahwa membangun infrastruktur bukan hanya menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Fafinesu Alofridus Alen menyampaikan rasa syukurnya atas perubahan besar yang dirasakan warganya.

