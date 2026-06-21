Vino G. Bastian Terlibat, Ini Jadwal Tayang Film Tanah Runtuh

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Vino G. Bastian membintangi film terbaru berjudul Tanah Runtuh.

Dalam film itu, dia berperan sebagai seorang bernama Idham yang secara tidak sengaja menjadi pelindung untuk kakak beradik, Kai (9) dan Ringgo (11).

Adapun film Tanah Runtuh hadir dengan sebuah sudut pandang yang tidak terduga, seorang anak dengan down syndrome bernama Ringgo yang melihat dunia dengan cara yang jauh lebih tenang dan lebih jujur dari siapa pun di sekitarnya.

Diperankan oleh Ridho Khaliq, Ringgo bukan karakter yang hadir untuk dikasihani atau dijadikan simbol perjuangan, melainkan seorang manusia yang utuh dengan rasa takut, rasa sayang, dan cara pandang yang justru menjadi jantung emosional dari keseluruhan film.

Vino G. Bastian menilai, ada sesuatu yang sangat tulus dalam cara sosok Ringgo melihat dunia.

"Ada kejujuran, ada cinta, dan ada ketulusan dalam cara Ringgo melihat dunia, sesuatu yang mungkin mulai jarang kita temukan dalam kehidupan orang dewasa hari ini," kata Vino G. Bastian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Kadang yang paling penting bukan menjadi yang paling kuat, melainkan tetap punya hati untuk peduli pada orang lain," sambungnya.

Sementara itu, sutradara Rudi Soedjarwo menyatakan justru sosok Ringgo justru yang paling banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan.