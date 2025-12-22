Close Banner Apps JPNN.com
VIO Optical Clinic Rilis Blush Lens, Solusi Tampil Cantik Sat Set Tanpa Ribet

Senin, 29 Desember 2025 – 00:39 WIB
VIO Optical Clinic Rilis Blush Lens, Solusi Tampil Cantik Sat Set Tanpa Ribet - JPNN.COM
Optical Clinic secara resmi meluncurkan inovasi terbaru mereka, Blush Lens, pada Minggu (28/12). Bertempat di Dream Dates Senopati, Jakarta, peluncuran ini mengusung tema "Cantik Sat Set Tanpa Ribet". Foto dok. VIO

jpnn.com, JAKARTA - Perempuan urban dengan mobilitas tinggi, ingin tampil percaya diri tanpa harus menghabiskan waktu lama di depan cermin.

Hal itu karena kesibukan dan rutinitas sehari-hari yang padat, sehingga membuat waktu menjadi sangat penting.

Menjawab tantangan tersebut, VIO Optical Clinic secara resmi meluncurkan inovasi terbaru mereka, Blush Lens, pada Minggu (28/12).

"Blush Lens hadir sebagai jawaban bagi perempuan aktif yang mendambakan tampilan wajah segar, cerah, dan effortless secara instan," kata Product Manager VIO Optical Clinic, Sandi.

Dia menjelaskan banyak perempuan mengeluhkan wajah yang tampak pucat atau lelah meski sudah menggunakan riasan.

Blush Lens hadir dengan teknologi soft tone enhancement yang memberikan sentuhan warna lembut pada mata.

Berbeda dengan lensa kontak berwarna konvensional yang seringkali terlihat terlalu mencolok, Blush Lens memberikan efek "blush" halus yang menyatu alami dengan ekspresi wajah.

Pihaknya mengembangkan Blush Lens sebagai lensa dengan sentuhan warna lembut yang mampu memberikan efek wajah lebih hidup dan cerah secara instan.

VIO Optical Clinic merilis Blush Lens, solusi bagi semua perempuan agar tampil cantik Sat Set tanpa ribet. Simak selengkapnya di sini.

