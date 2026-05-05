Violinata Mengawali Perjalanan dengan Misteri Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pendatang baru, Violinata akhirnya merilis single debut yang berjudul Misteri Cinta.

Lagu tersebut menjadi awal perjalanan karier profesional Violinata, bersama Cadaazz Pustaka Musik, sekaligus hasil kolaborasi kreatif dengan pencipta lagu, Fransiscus Eko.

Kelahiran Misteri Cinta bermula ketika Violinata tampil dalam ajang festival musik 2024 dan berhasil menjadi salah satu pemenang kategori penyanyi solo.

Penampilannya menarik perhatian salah satu juri, Fransiscus Eko, yang kemudian menghubunginya setelah kompetisi usai.

"Aku tidak menyangka lagu ini bisa lahir dari momen pertemuan itu. Coach Eko sampai mengejar aku di pintu keluar hanya untuk minta kontak WhatsApp. Dari situ semuanya dimulai," ungkap Violinata, Selasa (5/5).

Violinata tidak menyangka pertemuan tersebut menjadi titik awal kerja sama kreatif hingga akhirnya Misteri Cinta kini bisa dirilis.

Menurutnya, Misteri Cinta menggambarkan perjalanan emosional seseorang ketika menghadapi cinta, baik bahagia saat cinta terbalas maupun terluka ketika tidak.

Bagi Violinata pribadi, tema lagu itu juga selaras dengan pencarian dan kebimbangan yang sering dialaminya dalam urusan perasaan.