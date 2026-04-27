JPNN.com - Kriminal

Viral Aksi Pemerasan di Cakung Jaktim, Polisi Kantongi Identitas Pelaku

Senin, 27 April 2026 – 11:29 WIB
Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Cakung melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus dugaan tindak pidana pemerasan di Jalan Koridor sisi barat Banjir Kanal Timur (BKT), RT 00/07, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Minggu (26/4/2026). ANTARA/HO-Polsek Cakung

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian tengah menyelidiki dan memburu pelaku yang diduga melakukan pemerasan di wilayah Cakung Timur, Jakarta Timur (Jaktim).

Peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi di Jalan Koridor sisi barat Banjir Kanal Timur (BKT), RT 00/07, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung.

"Upaya lidik terus dilakukan untuk mengungkap pelaku dalam kejadian ini dan memburu pelaku," kata Kanit Reskrim Polsek Cakung AKP Moch. Zen saat dikonfirmasi, Senin.

Zen menyebut pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kejadian tersebut dengan nomor LP/B/124/IV/2026/SPKT/Polsek Cakung/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya.

"Tim Buser Polsek Cakung langsung bergerak melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) setelah kejadian tersebut viral di media sosial," ujar Zen.

Zen menjelaskan aksi pemerasan terhadap korban ES (47), yang merupakan wiraswasta terjadi pada Selasa (21/4) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak keluarga, korban saat itu baru saja selesai berjualan kopi bersama saudaranya di lokasi kejadian.

Sekitar pukul 00.30 WIB, karena kondisi sudah sepi pembeli, korban memutuskan pulang. Namun, dalam perjalanan pulang di sekitar lokasi, korban dihadang oleh dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

