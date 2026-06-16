Viral Aksi Polisi di Rohul Selamatkan Ibu Hamil 9 Bulan yang Kritis Akibat Kecelakaan

Selasa, 16 Juni 2026 – 21:39 WIB

jpnn.com, ROKAN HULU - Seorang ibu hamil sembilan bulan menjadi korban kecelakaan tunggal di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Senin (15/6/2026).

Korban bernama Ines Marsela (32) mengalami luka serius dan pendarahan setelah mengalami kecelakaan yang terjadi di belakang Pasar Senin, Desa Koto Tinggi.

Beruntung, Ibu Ines ditemukan Anggota Bhabinkamtibmas Polres Rokan Hulu Bripka Nasrul Jamil.

Setelah menemukan ibu Ines, Bripka Nasrul segera memberikan pertolongan dan membawanya ke Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian untuk mendapatkan penanganan medis.

Aksi kemanusiaan tersebut terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial.

Dalam video itu, Bripka Nasrul Jamil terdengar meminta izin kepada atasannya karena terlambat mengikuti apel demi mengutamakan keselamatan korban.

Respons cepat dan empati yang ditunjukkannya mendapat banyak pujian dari masyarakat.

“Tindakan tersebut menjadi bukti nyata peran polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang menyangkut keselamatan jiwa,” kata Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra, Selasa (16/6).