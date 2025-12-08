Close Banner Apps JPNN.com
Viral Angkot Seret Pemotor di Bandung, Ternyata Modus Perampasan

Senin, 08 Desember 2025 – 11:00 WIB
Ilustrasi pelaku perampasan motor ditangkap. Ilustrasi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Aksi pengemudi angkutan umum (angkot) yang menyeret seorang pengendara sepeda motor, viral di media sosial. Nahasnya, pelaku menyeret korban dari Borma Dakota sampai ke Gateway Pasteur, arah Kota Cimahi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (7/12/2025) malam.

Dugaan sementara, sopir tersebut mabuk dan menabrak pengendara motor. Beruntung, warga yang ada di lokasi langsung menghentikan laju angkutan umum tersebut.

Setelah berhasil diamankan oleh warga, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian. Di dalam angkot diketahui terdapat tiga orang. Sementara korban tidak mengalami luka serius.

Diketahui, kejadian terseretnya pengemudi motor tersebut, bukan karena kejadian kecelakaan lalu lintas, melainkan aksi percobaan perampasan sepeda motor.

Kronologisnya, korban yakni seorang ibu rumah tangga berinisial P (50), tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam saat dihampiri para pelaku yang diduga dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol.

Kapolsek Cicendo Kompol Dadang Gunawan membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurutnya, insiden tersebut berlangsung cepat dan mengundang perhatian warga sekitar. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dengan warga.

Angkot menyeret pemotor wanit di Bandung hingga Gateway Pasteur dekat Cimahi. Ternyata aksi percobaan perampasan, tiga pelaku ditangkap warga dan polisi.

