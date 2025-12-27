Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Viral Awak Kabin Patah Tulang Gegara Turbulensi Jakarta–Sydney, Dirut Garuda Tegaskan Hal Ini

Sabtu, 27 Desember 2025 – 09:17 WIB
Viral Awak Kabin Patah Tulang Gegara Turbulensi Jakarta–Sydney, Dirut Garuda Tegaskan Hal Ini - JPNN.COM
Maskapai Garuda Indonesia. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan menjelaskan tidak ada awak kabin yang mengalami patah tulang dalam insiden turbulensi penerbangan GA 712 rute Jakarta–Sydney.

Informasi mengenai turbulensi GA 712 sebelumnya mencuat dari unggahan penumpang di media sosial yang menyebut guncangan terjadi sekitar 30 menit sebelum mendarat.

Dalam unggahan tersebut, penumpang menggambarkan situasi kabin sempat tidak kondusif saat proses penurunan penumpang, termasuk keluhan karena pendingin udara pesawat dimatikan sementara evakuasi kru dilakukan.

Baca Juga:

“Perlu kami luruskan, tidak terdapat awak kabin yang mengalami patah tulang,” kata Glenny.

Glenny menjelaskan, turbulensi hebat memang terjadi menjelang pendaratan di Bandara Internasional Kingsford Smith, Sydney, pada Kamis, 25 Desember 2025.

Namun dampaknya terbatas. Dua awak kabin hanya mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis setibanya pesawat mendarat.

Baca Juga:

“Satu awak kabin sudah diperbolehkan pulang setelah pemeriksaan. Satu lainnya masih dalam pemantauan lanjutan tim medis,” jelasnya.

Manajemen Garuda Indonesia memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar operasional. Pilot dinilai mampu mengendalikan situasi hingga pesawat mendarat dengan aman di Sydney.

Manajemen Garuda Indonesia memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar operasional. Pilot dinilai mampu mengendalikan situasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Garuda Indonesia  Garuda  maskapai Garuda Indonesia  Dirut Garuda Indonesia  patah tulang  Pilot Garuda 
BERITA GARUDA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp