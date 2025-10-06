Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Viral, Bandit Pecah Kaca Mobil di Palembang Beraksi Siang Hari

Senin, 06 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Viral, Bandit Pecah Kaca Mobil di Palembang Beraksi Siang Hari - JPNN.COM
Pelaku bandit pecah kaca saat melakukan aksinya pada Kamis 25 September 2025 di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang. Foto: tangkapan layar Instagram@plg_yedak.

jpnn.com - Bandit pecah kaca mobil kembali beraksi di Palembang, tepatnya di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

Aksi pelaku pencurian pada siang hari itu terekam kamera CCTV.

dalam rekaman tersebut, pelaku yang mengenakan kaus hitam, topi serta tas selempang, berjalan sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi.

Baca Juga:

Saat keadaan mulai sepi, pelaku langsung memecahkan kaca mobil yang terparkir di lokasi kejadian.

Pelaku dengan cepat mengambil sesuatu yang berada di dalam mobil tersebut.

Akibat dari peristiwa tersebut, korban kehilangan satu buah tas yang berisi laptop.

Baca Juga:

Usai melancarkan aksinya pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Ricky Mozam membenarkan peristiwa tersebut.

Bandit pelaku pencurian modus pecah kaca di Palembang beraksi siang hari di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Aksinya terekam CCTV.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandit  Pecah Kaca  mobil  Palembang  pencurian  CCTV 
BERITA BANDIT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp