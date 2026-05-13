Viral Begal Bersajam di Palmerah Jakbar, Polisi Tangkap Seorang Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus seorang pelaku dari komplotan begal bersenjata tajam yang beraksi di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (4/5).

"Perlu kami sampaikan kejadian curas (pencurian dengan kekerasan) yang terjadi di pinggir tol Kebun Jeruk itu sudah dilakukan pengungkapan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu.

Budi mengatakan dua pelaku dari komplotan kriminal tersebut hingga kini masih buron atau dalam pengejaran polisi.

"Nanti akan kami rilis pada rekan-rekan. Jadi, terhadap tiga pelaku, satu pelaku sudah dapat diamankan," tutur Budi.

Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan bersenjata tajam di Jalan Arjuna Selatan, Jakarta Barat, Senin (4/5) dini hari, dengan pelaku merampas kendaraan dan ponsel korban usai melukai korban.

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @info.kebonjeruk, nampak korban tengah memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

Tak lama berselang, segerombolan pelaku bersepeda motor menghampiri korban dan salah satunya mengeluarkan senjata tajam hingga mengancam korban.

Dalam keterangan video, korban disebut mengalami luka bacok hingga kehilangan ponsel dan juga sepeda motor usai dirampas komplotan begal itu. (antara/jpnn)