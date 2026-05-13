Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Viral Begal Bersajam di Palmerah Jakbar, Polisi Tangkap Seorang Pelaku

Rabu, 13 Mei 2026 – 14:50 WIB
Viral Begal Bersajam di Palmerah Jakbar, Polisi Tangkap Seorang Pelaku - JPNN.COM
Ilustrasi begal. Ilustrasi: ANTARA/Ardika

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus seorang pelaku dari komplotan begal bersenjata tajam yang beraksi di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (4/5).

"Perlu kami sampaikan kejadian curas (pencurian dengan kekerasan) yang terjadi di pinggir tol Kebun Jeruk itu sudah dilakukan pengungkapan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu.

Budi mengatakan dua pelaku dari komplotan kriminal tersebut hingga kini masih buron atau dalam pengejaran polisi. 

Baca Juga:

"Nanti akan kami rilis pada rekan-rekan. Jadi, terhadap tiga pelaku, satu pelaku sudah dapat diamankan," tutur Budi.

Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan bersenjata tajam di Jalan Arjuna Selatan, Jakarta Barat, Senin (4/5) dini hari, dengan pelaku merampas kendaraan dan ponsel korban usai melukai korban.

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @info.kebonjeruk, nampak korban tengah memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

Baca Juga:

Tak lama berselang, segerombolan pelaku bersepeda motor menghampiri korban dan salah satunya mengeluarkan senjata tajam hingga mengancam korban.

Dalam keterangan video, korban disebut mengalami luka bacok hingga kehilangan ponsel dan juga sepeda motor usai dirampas komplotan begal itu. (antara/jpnn)

Polda Metro Jaya meringkus seorang pelaku dari komplotan begal bersenjata tajam yang beraksi di Palmerah, Jakbar.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  Palmerah  Polda Metro Jaya  Viral 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp