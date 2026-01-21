Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Viral Begal Motor di Pondok Gede Bekasi, Ini Kata Polisi

Rabu, 21 Januari 2026 – 09:14 WIB
Tangkapan layar dari video Instagram melalui akun @info_pondokgede, terlihat pelaku menarik korban hingga sepeda motornya jatuh dan kemudian mengambil motor tersebut di Jalan Patria Jaya IV 94-100, RT 002/RW 013, Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/1/2026). ANTARA/Instagram/@info_pondokgede/Ilham Kausar

jpnn.com - Petugas kepolisian masih menyelidiki pelaku perampasan alias begal sepeda motor yang terjadi di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (20/1) sekitar pukul 03.30 WIB.

Video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pembegalan motor itu kini viral di media sosial.

"Terkait kejadian ini penanganan awal sudah dilakukan Polsek Pondok Gede, pelaku dalam penyelidikan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Bekasi Kota AKBP Braiel Arnold Randonowu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

AKBP Braiel menjelaskan pembegalan tersebut terjadi di Jalan Patria Jaya IV 94-100, RT 002/RW 013, Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Awalnya korban perempuan berinisial ADS berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor dengan nopol B 5178 KII warna hitam menuju ke tempat kerjanya," katanya.

Selanjutnya, saat sampai di tempat kejadian perkara (TKP), korban diberhentikan oleh dua orang yang berboncengan dan memberhentikan kendaraan korban.

Kemudian, setelah berhasil menguasai motor korban, pelaku langsung meninggalkan korban di tempat kejadian.

Atas pembegalan tersebut korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Pondok Gede guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Rekaman CCTV aksi begal motor di Pondok Gede Bekasi viral di media sosial. AKBP Braiel Arnold Randonowu beri penjelasan begini soal kasus itu.

