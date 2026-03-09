Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Viral Bocah 8 Tahun di Bandung Diduga Jadi Korban Perundungan Saat Salat Tarawih

Senin, 09 Maret 2026 – 14:23 WIB
Viral Bocah 8 Tahun di Bandung Diduga Jadi Korban Perundungan Saat Salat Tarawih - JPNN.COM
Rekaman video perundungan yang dialami seorang bocah berusia 8 tahun di salah satu masjid di kawasan Ujungberung, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pilu dialami seorang bocah berusia delapan tahun berinisial Z asal Bandung.

Z diduga mengalami tindak perundungan atau bullying oleh teman-temannya saat melaksanakan salat tarawih di salah satu masjid di kawasan Ujungberung, Kota Bandung.

Rekaman video perundungan Z itu pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Z tengah dipukuli oleh seorang anak laki-laki, perkiraan usianya sama dengan korban.

Baca Juga:

Kemudian, ada juga video yang merekam Z tengah menangis seusai dipukuli oleh temannya itu.

Orang tua korban, Dian Rohmat mengatakan dugaan perundungan tersebut terjadi pada 26 Februari 2026.

Saat itu, dia meminta anaknya untuk pergi ke masjid untuk salat tarawih.

Baca Juga:

Dian mengaku awalnya tidak mengetahui apa yang dialami oleh sang anak. Ia baru tahu peristiwa itu berdasarkan video yang beredar.

"Awalnya anak, saya suruh salat tarawih. Kejadiannya tanggal 26 Februari. Saya tahu justru dari tetangga karena videonya sudah viral, bukan dari dari anak saya langsung," kata Dian saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Bocah delapan tahun di Bandung diduga dibully saat salat tarawih. Video viral menunjukkan pemukulan, korban alami trauma dan luka fisik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  perundungan  salat Tarawih  bully  Viral 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp