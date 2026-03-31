Viral! Chery Tiggo Cross CSH Terbakar di Tol, Ada Letupan di Ruang Kabin

Selasa, 31 Maret 2026 – 18:07 WIB
Viral! Chery Tiggo Cross CSH Terbakar di Tol, Ada Letupan di Ruang Kabin - JPNN.COM
Chery Tiggo Cross CSH terbakar di tol. Foto: tangkapan layar akun @fourcyls

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah insiden kebakaran mobil kembali menyita perhatian publik. Kali ini menimpa unit Chery Tiggo Cross CSH yang terbakar di ruas Tol Jagorawi.

Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan setelah videonya beredar luas di media sosial, terutama TikTok dan Instagram.

Dalam rekaman yang diunggah akun @fourcyls, Selasa (31/3), tampak SUV hybrid tersebut sudah dilalap api saat berada di bahu jalan.

Mobil yang diketahui masih menggunakan pelat nomor sementara (TCKB) itu tampak mengeluarkan kobaran api dari bagian depan kabin.

Api tampak membakar area kokpit atau interior depan dan bagian ruang mesin.

Dalam video tersebut, perekam juga sempat menangkap momen letupan yang berasal dari bagian depan mobil, memicu kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian.

Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Hingga saat ini, pihak agen tunggal pemegang merek, PT. Chery Sales Indonesia (CSI), belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.

Chery Tiggo Cross CSH sendiri merupakan model compact SUV lima penumpang berbasis teknologi hybrid yang belum lama dipasarkan di Indonesia.

Sebuah insiden kebakaran mobil kembali menyita perhatian publik. Kali ini menimpa unit Chery Tiggo Cross CSH yang terbakar di ruas Tol Jagorawi.

Chery  Chery Tiggo Cross CSH  Chery Tiggo Cross terbakar  mobil chery terbakar 
