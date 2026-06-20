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JPNN.com - Nasional - Sosial

Viral Driver Ojol Histeris Saat Motor Diderek, Begini Penjelasan Dishub DKI

Sabtu, 20 Juni 2026 – 03:17 WIB
Viral Driver Ojol Histeris Saat Motor Diderek, Begini Penjelasan Dishub DKI - JPNN.COM
Potongan video viral yang menunjukkan seorang pengemudi ojek daring yang histeris karena kendaraannya diderek oleh petugas Dinas Perhubungan. Foto: tangkapan layar akun Instagram @depok24jam

jpnn.com, JAKARTA - Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur menjelaskan terkait penertiban parkir liar di Jalan Jatinegara Timur depan J-Town, pada Rabu (17/6).

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Harlem Simanjuntak mengatakan penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan Sudinhub Jakarta Timur, Satpol PP, Sudin Sosial, dan Kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu dikatakan setelah adanya video viral yang menunjukkan seorang pengemudi ojek daring yang histeris karena kendaraannya diderek oleh petugas Dinas Perhubungan.

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Menurut Harlem, penertiban dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Tindakan yang dilakukan meliputi penderekan kendaraan, angkut jaring untuk kendaraan roda dua, serta Operasi Cabut Pentil (OCP) terhadap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran parkir.

Dia menceritakan bahwa pada kegiatan tersebut, petugas menindak lima sepeda motor yang parkir di atas trotoar dengan tindakan angkut jaring.

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Salah satu kendaraan diketahui milik pengemudi ojek online yang datang setelah kendaraannya berada di atas truk angkut.

Untuk menjaga keselamatan proses pengangkutan serta menghindari risiko terhadap petugas maupun pengguna jalan lainnya, pemilik kendaraan kemudian diarahkan untuk mengambil kendaraannya di Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur.

Harlem Simanjuntak mengatakan penertiban yang dilakukan terhadap motor pengendara ojol itu sesuai aturan

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TAGS   ojek online  Driver Ojol  Dishub DKI  Viral  Ojol 
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