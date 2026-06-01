JPNN.com - Daerah - Sumsel

Viral Foto Pocong Bikin Heboh Warga Gandus, Ternyata Cuma Rekayasa AI

Senin, 01 Juni 2026 – 21:36 WIB
Febrianto (24) pembuat konten pocong dari AI. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Warga Gandus sempat dibuat geger dengan beredarnya foto sosok pocong misterius yang viral di media sosial. 

Foto tersebut memicu rasa takut, spekulasi hingga berbagai cerita mistis di tengah masyarakat. Namun, fakta sebenarnya akhirnya terungkap. 

Polda Gandus berhasil mengamankan pembuat konten viral tersebut, setelah melakukan penelusuran terhadap unggahan yang meresahkan warga. 

Dari hasil pemeriksaan, foto pocong yang ramai diperbincangkan itu ternyata hanyalah hasil rekayasa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). 

Pelaku diketahui bernama Febrianto (24), seorang wiraswasta yang mengaku membuat gambar tersebut menggunakan teknologi digital hingga tampak menyerupai nyata. 

Kapolsek Gandus AKP I Made Budi Harta menerangkan bahwa pihaknya bergerak cepat setelah menerima banyak laporan dan keresahan masyarakat akibat foto viral tersebut. 

"Setelah kami lakukan pemeriksaan dan klarifikasi, yang bersangkutan mengakui bahwa foto pocong yang beredar di media sosial merupakan hasil editan AI dan bukan kejadian nyata," terang Budi, Senin (1/6/2026). 

Menurutnya, foto itu sempat dipercaya sebagian warga sebagai penampakan sungguhan. Bahkan unggahan tersebut terus menyebut ke berbagai grup media sosial dan memunculkan beragam isu di tengah masyarakat. 

Pocong di kawasan Gandus Palembang ternyata hanya AI, pembuat video pocong tersebut kini diamankan pihak kepolisian.

pocong di gandus  Kapolsek Gandus AKP I Made Budi Harta  foto pocong  foto pocong AI 

