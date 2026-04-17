Viral! Gus Miftah Diserang Seusai Bela pemerintah Presiden prabowo

Jumat, 17 April 2026 – 11:57 WIB
Viral! Gus Miftah Diserang Seusai Bela pemerintah Presiden prabowo - JPNN.COM
Gus Miftah saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Miftah Habiburrahman alias Gus Miftah, kembali menjadi sorotan publik setelah ceramahnya yang memuji kinerja Prabowo Subianto dalam diplomasi Selat Hormuz viral di media sosial.

Dalam ceramah tersebut, Gus Miftah menyinggung peran pemerintah dalam membuka jalur strategis Selat Hormuz untuk kepentingan Indonesia.

Pernyataan itu kemudian menuai beragam respons dari publik. Sebagian pihak menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah.

Baca Juga:

Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik isi ceramah tersebut karena dianggap terlalu memihak kepada pemerintah.

Menanggapi hal itu, Gus Miftah membantah bahwa dirinya melakukan pujian berlebihan atau menjilat pemerintah.

Dia menegaskan bahwa pernyataannya disampaikan berdasarkan fakta yang ia yakini terkait kinerja pemerintah dalam diplomasi internasional.

Baca Juga:

“Saya berbicara berdasarkan fakta yang ada. Loyalitas saya bukan karena kedekatan, tetapi karena keyakinan,” ujar Gus Miftah saat ditemui awak media, Kamis (16/4/2026).

Dia juga menyinggung peran Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam upaya diplomasi tersebut.

Ceramah Gus Miftah soal diplomasi Prabowo di Selat Hormuz viral dan picu pro kontra publik

Gus Miftah  Presiden Prabowo Subianto  Diplomasi  Viral  Pemerintahan Prabowo 
BERITA GUS MIFTAH LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
