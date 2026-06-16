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JPNN.com - Kriminal

Viral Komplotan Copet di PRJ, Sahroni Minta Polisi Segera Bertindak

Selasa, 16 Juni 2026 – 12:35 WIB
Viral Komplotan Copet di PRJ, Sahroni Minta Polisi Segera Bertindak - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto : Ricardo

jpnn.com - Video viral memperlihatkan aksi komplotan pencopet saat Pekan Raya Jakarta (PRJ) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat menyita perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Dalam video viral tampak korban seorang wanita sedang melihat-lihat barang di sebuah booth atau stan.

Kemudian, beberapa pelaku yang diduga satu komplotan copet mendekati korban dan mengambil handphone milik perempuan itu.

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Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah, Senin (15/6), mengatakan korban telah melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib dan saat ini kasus itu sedang diselidiki polisi.

Terkait kejadian itu, Ahmad Sahroni meminta kepolisian segera menangkap anggota sindikat pencopet tersebut.

"Saya minta kepolisian segera tangkap pelaku dan bongkar sindikat copet ini. Yang bikin miris, masa iya puluhan tahun PRJ masih saja identik dengan copet? Selalu saja slogannya; jaga dompet-handphone kalau ke PRJ, karena banyak copet," ujar Sahroni, Selasa (16/6/2026).

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Sahroni juga meminta adanya gebrakan dalam segi keamanan dari panitia bersama kepolisian selama PRJ berlangsung.

"Ini harus dibenahi. Polisi dan panitia harus tempatkan CCTV ekstra, tidak boleh ada blind spot. Pokoknya harus ada gebrakan, tidak bisa ini jadi masalah menahun. Minimal para pelaku dipastikan ditangkap dan barang korban bisa dikembalikan," ujar Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti video viral memperlihatkan aksi komplotan pencopet saat Pekan Raya Jakarta (PRJ) di JIEXPO Kemayoran.

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TAGS   copet  Pencopet  PRJ  PRJ Kemayoran  Sahroni  Ahmad Sahroni  Polisi 
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