Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Viral Komunitas Mobil ‘Diusir’ dari Jalan Gajahmada Semarang, Dishub: Kami Tidak Membubarkan

Selasa, 04 November 2025 – 17:30 WIB
Viral Komunitas Mobil ‘Diusir’ dari Jalan Gajahmada Semarang, Dishub: Kami Tidak Membubarkan - JPNN.COM
Dugaan petugas Dishub Kota Semarang membubarkan komunitas mobil di Jalan Gajahmada Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jpnn.com - Sebuah unggahan di media sosial (medsos) Instagram viral setelah menampilkan dugaan pengusiran terhadap komunitas mobil yang rutin menggelar kopi darat (kopdar) setiap Minggu pagi di Jalan Gajahmada, Kota Semarang.

Aksi pengusiran itu disebut dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang.

Dishub Kota Semarang membantah tudingan adanya pengusiran terhadap komunitas mobil itu.

Baca Juga:

Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dishub Kota Semarang Dody Febriyanto menjelaskan bahwa petugas hanya melakukan penataan lalu lintas setelah menerima laporan adanya kemacetan di kawasan tersebut pada Minggu (26/10).

“Kami tidak membubarkan mereka. Kami hanya memberi arahan agar lalu lintas lancar. Jadi, kalau di medsos ada yang bilang kami mengusir, itu sebenarnya hanya salah paham,” ujar Dody kepada JPNN.com, Senin (3/11).

Dody menjelaskan mulanya mendapat laporan dari masyarakat perihal kemacetan yang ditimbulkan oleh acara komunitas mobil di depan sebuah kafe kopi Jalan Gajahmada.

Baca Juga:

Menurut Dody, kegiatan tersebut tidak disertai pemberitahuan atau izin resmi dari pihak komunitas kepada Dishub maupun kepolisian.

Karena itu, petugas hanya memberi imbauan agar para peserta menata ulang kendaraan supaya jalan tetap lancar.

Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Semarang memantah telah mengusir komunitas mobil di Jalan Gajahmada, begini penjelasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komunitas Mobil  Semarang  Dishub Kota Semarang  Viral 
BERITA KOMUNITAS MOBIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp