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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Viral, Kopdes Merah Putih Berdiri di Kaki Gunung Ciremai, KSP Dudung Beri Penjelasan

Rabu, 05 Agustus 2026 – 15:43 WIB
Viral, Kopdes Merah Putih Berdiri di Kaki Gunung Ciremai, KSP Dudung Beri Penjelasan - JPNN.COM
Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman saat ditemui di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (5/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah unggahan video dari akun Instagram yang memperlihatkan sebuah pemandangan tidak biasa di wilayah pelosok Jawa Barat.

Video tersebut menampilkan bangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang berdiri tegak, tetapi berada di lokasi yang sangat terisolasi dari jangkauan harian masyarakat.

Setelah ditelusuri, lokasi KDMP itu berada di area kaki Gunung Ciremai yang masuk di Kabupaten Majalengka dan Kuningan.

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Bangunan tersebut tampak mencolok dengan warna khasnya di tengah lanskap yang jauh dari pusat aktivitas warga desa.

Saat dikonfirmasi, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pembangunan Kopdes bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di pedesaan.

Akses yang jauh dari pusat kota, oleh pemerintah difasilitasi agar masyarakat di desa bisa mendapatkan kebutuhan yang sama. Maka dibuatlah program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

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"Kopdes itu kan masing-masing desa ya, karena masyarakat desa itu harus terpenuhi juga kebutuhannya. Di luar jangkauan-jangkauan dari kota, maka dibentuklah koperasi desa," kata Dudung saat ditemui di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (5/8/2026).

Dudung mengungkapkan seharusnya pembangunan Kopdes dibuat terjangkau dari permukiman masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok, seperti beras, gas, hingga pulsa, di KDMP.

Viral Kopdes Merah Putih di kaki Gunung Ciremai viral. KSP Dudung menjelaskan lokasi pembangunan bertujuan melayani masyarakat pedalaman.

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TAGS   koperasi desa merah putih  Kopdes Merah Putih  koperasi  KSP Dudung 
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