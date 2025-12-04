Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Viral, Luapan Air Sungai Melimpah ke Permukiman Warga di Subang

Kamis, 04 Desember 2025 – 18:00 WIB
Viral, Luapan Air Sungai Melimpah ke Permukiman Warga di Subang
Rekaman video yang menggambarkan air sungai meluap hingga ke permukiman warga di Kabupaten Subang pada Kamis (4/12/2025). Foto: tangkapan layar media sosial

jpnn.com - Rekaman video menggambarkan sejumlah rumah warga di beberapa titik di Kabupaten Subang, terendam luapan air sungai pada Kamis (4/12/2025).

Peristiwa itu terjadi seusai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari.

Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono membenarkan kejadian tersebut.

Baca Juga:

Ia memastikan kondisi yang terjadi bukanlah banjir bandang, melainkan luapan air sungai yang melimpah hingga ke permukiman warga.

“Itu sungai meluap tetapi masuk ke rumah warga. Anggota lagi di sana. Bukan banjir, nggak ada. Itu air sungai meluap,” kata Dony saat dihubungi. 

Ia menjelaskan, jajaran kepolisian, termasuk Kapolsek dan personel Samapta, telah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan dan membantu warga terdampak.

Baca Juga:

“Nanti dicek ya yang masuk ke rumah warga berapa,” ujarnya.

Hingga saat ini, aparat masih mendata jumlah rumah yang terdampak serta memastikan kondisi warga tetap aman. 

Polisi mengonfirmasi luapan air yang terjadi di Subang bukan banjir bandang, melainkan limpahan air sungai ke permukiman warga.

TAGS   Subang  banjir  luapan air  Polres Subang  permukiman warga 
