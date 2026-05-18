Viral Menkeu Purbaya Usir Investor Asing, Kemenkeu Pastikan Hoaks

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI secara resmi membantah informasi yang beredar mengenai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada para investor asing.

Sebelumnya, beredar sebuah informasi yang mengeklaim Menkeu Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain.

Tindakan itu disebut boleh dilakukan jika para investor merasa tidak cocok dengan kebijakan yang ada di Indonesia.

Isu ini muncul ke publik menyusul adanya surat terbuka yang dikirimkan oleh Kamar Dagang China di Indonesia.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden RI guna menyampaikan keluhan mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia.

Menanggapi meluasnya kabar tersebut, pihak Kementerian Keuangan segera memberikan klarifikasi.

Pemerintah menegaskan informasi yang mencatut nama Menteri Keuangan tersebut tidak memiliki dasar kebenaran.

"(informasi tersebut) hoaks," begitu keterangan tertulis dari Kemenkeu yang diterima pada Senin (18/5).