Viral Nenek Tak Bisa Beli Roti O Pakai Uang Tunai, Saleh Sentil Gubernur BI

jpnn.com - Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti video viral terkait seorang nenek tidak bisa membeli Roti O menggunakan uang tunai. Penjual beralasan pembayaran di gerainya cashless, salah satunya pakai QRIS.

Saleh melihat kejadian tersebut mendapat perhatian publik. Banyak yang prihatin dan kasihan melihat nenek tua yang tidak bisa bayar Roti O yang hendak dibelinya memakai kartu atau QRIS.

"Sebelum kejadian ini, saya sudah lama mengkhawatirkan masalah ini. Saya takut ada orang yang benar-benar tidak punya kartu. Tidak bisa bayar cashless. Nah, dugaan saya benar, akhirnya terjadi juga, sudah viral," kata Saleh, Kamis (25/12/2025).

Ketua komisi VII DPR RI itu pun mengaku dirinya beberapa kali ditolak restoran dan gerai ketika melakukan pembayaran kes dengan dalih ketentuan dari atasan mereka.

"Padahal, atasan mereka itu adalah warga negara biasa. Karena itu, dia tidak boleh buat Undang-undang yang mengikat warga negara lain. Kalau semua orang boleh buat aturan seperti itu, dipastikan akan terjadi carut-marut. Wibawa negara sebagai negara hukum akan sangat dilemahkan," tuturnya.

Menurut wakil ketua umum PAN itu, adalah fakta yang nyata bahwa teknologi digital tidak semuanya relevan dan bisa dipakai oleh semua orang. Termasuk nenek yang mau beli roti O tadi. Dia disuruh bayar pakai QRIS, sedangkan dia hanya punya uang tunai.

Saleh mengingatkan bahwa menurut UU, setiap orang harus menerima pembayaran pakai uang tunai. Hanya dikecualikan jika uang tersebut diduga palsu. Dan, yang menduga, harus membuktikannya. Jika tidak ada bukti bahwa uangnya palsu, maka tidak ada alasan untuk menolak pembayaran cash.

Terkait masalah ini, Saleh meminta pejabat yang berwenang harus mengambil sikap tegas. Orang yang memerintahkan untuk hanya menerima pembayaran cashless (kartu) harus diperiksa untuk diminta keterangan dan pertanggungjawabannya.