Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Viral Pelaku Begal di Palembang Beraksi Pagi Hari, Korban Seorang IRT

Selasa, 07 Oktober 2025 – 21:45 WIB
Viral Pelaku Begal di Palembang Beraksi Pagi Hari, Korban Seorang IRT - JPNN.COM
Dua pelaku begal saat merampas motor milik ibu-ibu di Jalan R Dentjik Asaari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang dengan korban ibu-ibu, Selasa (7/10/2025) pagi. Foto: tangkapan layar Instagram@oypalembang.

jpnn.com - Aksi begal di Palembang makin meraja lela. Kali ini pelaku beraksi di pagi hari di Jalan R Dentjik Asaari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang dengan korban ibu-ibu, Selasa (7/10/2025) pagi.

Aksi pembegalan tersebut bahkan viral di media sosial Instagram.

Dalam video yang beredar, korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat BG 2923 AFC diadang dua pelaku begal.

Baca Juga:

Korban berusaha mempertahankan kendaraan tersebut. Namun, pelaku berusaha melukai korban hingga korban menjauh dari motor miliknya.

Seusai merampas motor milik korban, kedua pelaku kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Kapolsek Sukaramai Kompol Alex mengungkapkan bahwa korban sudah melapor peristiwa tersebut ke Polsek.

Baca Juga:

"Tadi korban sudah membuat laporan," ungkap Alex.

Saat ini, kata Alex, pihaknya sedang mengumpulkan bukti dan rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Dua pelaku begal di Palembang beraksi di pagi hari menyasar korban seorang ibu rumah tangga yang tengah melintas di Jalan R Dentjik Asaari. Begini kejadiannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  pembegalan  Palembang  pelaku begal 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp