Viral Pemotor Berpelat BM Tewas Kecelakaan di Solok, Ini Identitas dan Kronologi Kejadian  

Selasa, 23 September 2025 – 10:00 WIB

jpnn.com - Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalan Solok–Padang Km.28, Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Senin (22/9/2025) malam.

Seorang pengendara sepeda motor Honda PCX berplat BM 5181 AAZ tewas setelah bertabrakan dengan sebuah truk tangki Hino.

Insiden itu viral di wilayah Riau, lantaran motor yang digunakan korban berpelat BM, dan tidak diketahui identitas wanita yang tewas.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Reza Chairul Akb mengatakan peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 20.30 WIB.

Saat itu, sepeda motor Honda PCX yang dikendarai korban datang dari arah Kota Solok menuju Padang.

Korban diketahui bernama Indah Maulidia Putri (25), seorang pegawai swasta, warga Jalan Syeh Kukut No. 52, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok.

“Di lokasi kejadian kondisinya menikung, basah setelah hujan, dan arus lalu lintas cukup padat,” jelas Kombes Reza Selasa (23/9).

Diduga karena kurang hati-hati, motor korban slip lalu hilang kendali hingga melebar ke jalur kanan.